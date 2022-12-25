Россия готовится передать Ирану истребители Су-35 – западная разведка
25.12.2022, 16:22
Истребитель Су-35 (Фото - Mil.ru)
Россия готовится в ближайшем будущем передать Ирану истребители Су-35. Об этом источники в западных разведслужбах сообщили израильскому Channel 12, пишет Times of Israel.
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Разведка считает, что Москва готовится передать Тегерану до 24 самолетов Су-35.
Возможно, речь идет об истребителях, которые первоначально предназначались для Египта в рамках сделки, которую сорвали США, отмечают источники, и отмена контракта заставила Москву искать нового потенциального покупателя, которого она, как сообщается, нашла в Тегеране.
24 декабря глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
- В декабре 2021 года от контракта на поставку Россией Су-35 отказалась также Индонезия.
- В конце осени 2022 года Иран предупредили в Израиле: если РФ получит его баллистические ракеты, Украине могут дать современное оружие.
- В начале декабря США заявили, что встревожены "полномасштабным" оборонным партнерством России и Ирана.
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