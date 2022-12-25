Россия готовится передать Ирану истребители Су-35 – западная разведка

Россия готовится в ближайшем будущем передать Ирану истребители Су-35. Об этом источники в западных разведслужбах сообщили израильскому Channel 12, пишет Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведка считает, что Москва готовится передать Тегерану до 24 самолетов Су-35.

Возможно, речь идет об истребителях, которые первоначально предназначались для Египта в рамках сделки, которую сорвали США, отмечают источники, и отмена контракта заставила Москву искать нового потенциального покупателя, которого она, как сообщается, нашла в Тегеране.

24 декабря глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

В декабре 2021 года от контракта на поставку Россией Су-35 отказалась также Индонезия.

В конце осени 2022 года Иран предупредили в Израиле: если РФ получит его баллистические ракеты, Украине могут дать современное оружие.

В начале декабря США заявили, что встревожены "полномасштабным" оборонным партнерством России и Ирана.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.