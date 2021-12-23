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Индонезия отказалась закупать российские истребители Су-35

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 10:31
Индонезия отказалась закупать российские истребители Су-35 - Фото
Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

Главный маршал авиации Индонезии Фаджар Прасетьо сказал журналистам, что страна "с тяжелым сердцем" отказывается от планов приобрести у России истребители Су-35 и ищет нового поставщика средних или тяжелых истребителей четвертого или более нового поколения. Об этом сообщает DefenceNews.  

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В 2015 году Индонезия объявила о намерении договориться с РФ о покупке нескольких Су-35, в 2018 году переговоры об условиях поставки 11 самолетов были завершены, но в итоге контракт так и не был подписан.

Хотя Индонезия  об этом прямо не заявляла, весьма вероятно, отмечает DefenceNews, что затяжка и затем окончательный отказ от подписания уже готового соглашения вызваны опасениями попасть под санкции США. Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций был принят Конгрессом в 2017 году и предусматривает санкции для компаний и правительств за приобретение оружия, военной техники и запчастей у противников США – Ирана, Северной Кореи и России. В октябре 2018 года об этой причине задержки с контрактом писала и российская пресса.  

Прасетьо также сказал журналистам, что министерство обороны и ВВС Индонезии рассматривают варианты приобретения американского истребителя F-15EX Eagle II или французского Dassault Rafale. Он отметил, что стране по-прежнему нужны две-три эскадрильи новых истребителей.

Индонезия в 2020 году выражала заинтересованность в покупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon, которые были досрочно выведены Австрией из эксплуатации из-за стоимости их содержания и коррупционного скандала.

  • В феврале 2018 года спикер Госдепа Нойерт сообщала, что США "добились прекращения зарубежных военных контрактов РФ на сумму более $3 млрд", разъясняя партнерам последствия санкций.
  • В декабре 2020 года министерство финансов США ввело санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией российских систем С-400.

Сергей Бережной
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санкции индонезия контракт истребители су-35 Фаджар Прасетьо
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