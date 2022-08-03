UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран мог уже отправить России беспилотники в расчете на получение Су-35 – ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 05:33
Иран мог уже отправить России беспилотники в расчете на получение Су-35 – ISW - Фото
Иранский беспилотник Qasef (Иллюстративное фото: Flickr/Kubu Raya Pos)

Иран, возможно, уже отправил в Россию первую партию своих беспилотников и рассчитывает на получение в ответ российских военных самолетов Су-35. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 2 августа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ISW ссылается на данные американской разведки на основе открытых источников (OSINT), которая в свою очередь получила информацию от неофициальных иранских источников.

OSINT заявили, что Иран якобы отправил в Россию партию БПЛА вместе с иранскими летчиками и техниками, которые будут учиться использованию и обслуживанию российских самолетов Су-35.

В ISW подчеркивают, что информация о передаче Ираном беспилотников России является первоначальной и неподтвержденной.

В то же время эксперты Института отмечают, что эта информация согласуется с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва расширяют авиационное сотрудничество, чтобы обойти международные санкции против России и Ирана и поддержать российскую войну в Украине.

Если это правда, пишут в ISW, то Иран может получить российские военные самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.

Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объем пассажирских рейсов в Россию и будет ремонтировать российские самолеты.

Читайте также: США ударили санкциями по компаниям, помогающим Ирану обходить нефтяную блокаду

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
OSINT Иран беспилотник су-35 isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 