Иран мог уже отправить России беспилотники в расчете на получение Су-35 – ISW

Иран, возможно, уже отправил в Россию первую партию своих беспилотников и рассчитывает на получение в ответ российских военных самолетов Су-35. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 2 августа.

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ISW ссылается на данные американской разведки на основе открытых источников (OSINT), которая в свою очередь получила информацию от неофициальных иранских источников.

OSINT заявили, что Иран якобы отправил в Россию партию БПЛА вместе с иранскими летчиками и техниками, которые будут учиться использованию и обслуживанию российских самолетов Су-35.

В ISW подчеркивают, что информация о передаче Ираном беспилотников России является первоначальной и неподтвержденной.

В то же время эксперты Института отмечают, что эта информация согласуется с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва расширяют авиационное сотрудничество, чтобы обойти международные санкции против России и Ирана и поддержать российскую войну в Украине.

Если это правда, пишут в ISW, то Иран может получить российские военные самолеты Су-35 в обмен на беспилотники, что могло быть частью соглашения, подписанного Москвой и Тегераном 26 июля.

Соглашение предусматривало, что Иран увеличит объем пассажирских рейсов в Россию и будет ремонтировать российские самолеты.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Госдеп США обещал ввести санкции против Ирана в случае поставки БПЛА В Россию.

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Наталия Медведева

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