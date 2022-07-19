США введут санкции против Ирана в случае поставок России иранских беспилотников – Госдеп

Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России боевые беспилотники. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Прайс заявил, что у США есть опасения относительно потенциальной предоставления Ираном России технологии БПЛА.

"Мы продолжим очень внимательно следить. Все наши санкции остаются в силе. Любая транзакция такого рода повлечет за собой ряд санкций, которые предусмотрены у нас, и, предположительно, ряд санкций, которые предусмотрены странами по всему миру. Так что мы будем продолжать следить за этим", – сказал представитель Госдепа.

11 июля советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.

15 июля глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил своему иранскому коллеге, что РФ не должна получать военную помощь. Тот ответил, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно.

16 июля Салливан заявил, что российские официальные лица за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.

19 июля в Тегеране встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси.

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Наталия Медведева

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