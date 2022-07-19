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США введут санкции против Ирана в случае поставок России иранских беспилотников – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 03:21
США введут санкции против Ирана в случае поставок России иранских беспилотников – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России боевые беспилотники. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Прайс заявил, что у США есть опасения относительно потенциальной предоставления Ираном России технологии БПЛА.

"Мы продолжим очень внимательно следить. Все наши санкции остаются в силе. Любая транзакция такого рода повлечет за собой ряд санкций, которые предусмотрены у нас, и, предположительно, ряд санкций, которые предусмотрены странами по всему миру. Так что мы будем продолжать следить за этим", – сказал представитель Госдепа.

  • 11 июля советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
  • 13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.
  • 15 июля глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил своему иранскому коллеге, что РФ не должна получать военную помощь. Тот ответил, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно.
  • 16 июля Салливан заявил, что российские официальные лица за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.
  • 19 июля в Тегеране встретятся президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси.

Читайте также: Глава МИД Ирана заверил Кулебу, что "делает все возможное, чтобы положить конец войне"

Наталия Медведева
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Иран БПЛА госдеп сша санкции
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