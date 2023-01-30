За вчерашними атаками беспилотников в Иране, вероятно, стоит Израиль – Reuters, WSJ

За атаками беспилотников в Иране в ночь на 29 января, вероятно, стоит Израиль. Об этом заявляют Reuters и The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников США.

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"Судя по всему, Израиль стоит за ночной атакой беспилотников на военный завод в Иране", – заявил журналистам Reuters официальный представитель США.

Несколько других официальных лиц США отказались от комментариев, заявив, что Вашингтон в этом никак не участвует.

Представитель израильских военных отказался от комментариев.

WSJ, ссылаясь чиновников США и людей, знакомых с операцией, пишет, что Израиль якобы нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль "ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана".

В разговоре с WSJ израильские военные тоже отказались от комментариев.

Также журналисты пишут, что на прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс совершил необъявленный визит в Израиль, чтобы обсудить Иран и другие региональные проблемы.

Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. Иранское госагентство IRNA заявило, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.

Ночная атака беспилотников в Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Оксана Житнюк

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