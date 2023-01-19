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Мы не признаем Крым и Донбасс российскими — глава МИД Ирана

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 15:28
Мы не признаем Крым и Донбасс российскими — глава МИД Ирана - Фото
Хоссейн Амир Абдуллахиан (скриншот с видео)

Иран не признает "присоединение" к России временно оккупированных украинских территорий — Крыма, Луганской и Донецкой областей, хотя и считает причиной российской войны против Украины "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран". Об этом в интервью TRT World заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан.

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"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы придерживаемся своего последовательного принципа во внешней политике. Когда мы говорим, что война – это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как в фундаментальный основополагающий политический принцип", – сказал Абдуллахиан.

В то же время он назвал войну РФ против Украины "сложной ситуацией", причиной которой стали "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

  • 9 января 2023 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продажа Ираном дронов-камикадзе, которые Россия использует для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях

Читайте также: Вучич заявил, что Сербия не поддерживает агрессию РФ и считает Крым и Донбасс украинскими

Вадим Ребрина
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война Донбасс Иран Крым нато
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