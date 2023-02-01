Блинкен: Россия тоже посылает Ирану военное оборудование

Россия в обмен на поставки иранских дронов также передает Ирану военное оборудование. Об этом сообщил на пресс-конференции в Иерусалиме глава Госдепа Энтони Блинкен.

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У США и Израиля есть взаимные обязательства по вопросу Ирана, отметил госсекретарь. Первое – препятствовать получению Ираном ядерного оружия, второе – противостоять опасным действиям Ирана в регионе и за пределами, в частности поставкам РФ беспилотников и технологий для войны против Украины.

"Не только Иран поставляет России сложное военное оборудование, но и Россия, в свою очередь, делает то же самое для Ирана. Конечно, это вызывает реальную озабоченность у нас и у Израиля", – сказал Блинкен.

В ночь на 29 января беспилотники атаковали военный завод в Иране. Ни США, ни Израиль не берут на себя ответственности, однако ряд медиа пишут, что за ударами стояли израильские дроны.

Тегеран утверждает, что атака была безрезультатной. Но The Jerusalem Post пишет о ее "ошеломляющем успехе".

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Марко Сировой

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