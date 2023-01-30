В Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР – Данилов

В Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией иранских или северокорейских ракет. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире телемарафона.

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По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день Россия использует против Украины только ракеты российского производства.

" Их обращение к Ирану, к КНДР говорит о том, что возможности самостоятельно производить на территории РФ в достаточном количестве высокоточные ракеты для обстрелов нашей страны у них нет", – сказал Данилов.

По его словам, пока не зафиксировано использование Россией ракет из Ирана или Северной Кореи.

"Мы пока не видели иранских ракет, хотя 3-4 месяца идут разговоры, что Иран должен поставлять России ракеты. Пока все ограничивается шахедами", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, если Россия будет обстреливать Украину ракетами иранского или северокорейского производства, украинские власти сразу сообщат об этом обществу и все миру.

Ранее сегодня, 30 января, генсекретарь НАТО сообщил, что КНДР поставила для ЧВК Вагнера снаряды и ракеты. Он не уточнил, о каких именно типах боеприпасов идет речь.

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Наталія Медведєва

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