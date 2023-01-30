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Столтенберг подтвердил, что КНДР поставляет ракеты российским оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 15:51
Столтенберг подтвердил, что КНДР поставляет ракеты российским оккупантам - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - NATO)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил, что Северная Корея поставила ракеты российской ЧВК Вагнера для дальнейшего разжигания агрессивной войны России против Украины. Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает пресс-служба НАТО.

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Столтенберг заявил, что Альянс не видит никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готовится к миру.

"Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", – сказал генсек.

О сроках окончания войны Столтенберг сказал, что "мы должны быть готовы к долгому пути".

  • В конце декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи.

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чвк вагнера оружие нато кндр йенс столтенберг
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