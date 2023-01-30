Столтенберг подтвердил, что КНДР поставляет ракеты российским оккупантам
Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально подтвердил, что Северная Корея поставила ракеты российской ЧВК Вагнера для дальнейшего разжигания агрессивной войны России против Украины. Об этом он сказал во время визита в Южную Корею, сообщает пресс-служба НАТО.
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Столтенберг заявил, что Альянс не видит никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готовится к миру.
"Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", – сказал генсек.
О сроках окончания войны Столтенберг сказал, что "мы должны быть готовы к долгому пути".
- В конце декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи.
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