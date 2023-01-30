UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Ирана вызвал украинского дипломата из-за твита Подоляка

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 14:17
МИД Ирана вызвал украинского дипломата из-за твита Подоляка - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария советника главы Офиса президента Михаила Подоляка по поводу удара беспилотников по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

29 января Подоляк написал в Twitter: "Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".

Он также сделал репост своего твита от 24 декабря 2022 года, в котором призвал уничтожить производство оружия в Иране, которое страна предоставляет России для ведения войны против Украины.

  • Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. Иранское госагентство IRNA заявило, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.
  • Ночная атака беспилотников в Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
  • По данным СМИ, за атаками беспилотников в Иране предположительно стоит Израиль.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран оружие дрон михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 