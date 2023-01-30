МИД Ирана вызвал украинского дипломата из-за твита Подоляка

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария советника главы Офиса президента Михаила Подоляка по поводу удара беспилотников по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

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29 января Подоляк написал в Twitter: "Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала".

Он также сделал репост своего твита от 24 декабря 2022 года, в котором призвал уничтожить производство оружия в Иране, которое страна предоставляет России для ведения войны против Украины.

Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. Иранское госагентство IRNA заявило, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.

Ночная атака беспилотников в Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, пишет израильская газета The Jerusalem Post.

По данным СМИ, за атаками беспилотников в Иране предположительно стоит Израиль.

Вадим Ребрина

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