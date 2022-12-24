Подоляк: Санкции не работают, нужно просто уничтожить производство оружия в Иране
24.12.2022, 16:11
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от "неработающих санкций" против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков. Об этом Подоляк написал в Twitter.
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По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы поставок оружия государству-террористу России, "демонстративно унижает институт "международных санкций".
"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков", – написал Подоляк.
- До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.
- После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
- По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
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