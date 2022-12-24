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Подоляк: Санкции не работают, нужно просто уничтожить производство оружия в Иране

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 16:11
Подоляк: Санкции не работают, нужно просто уничтожить производство оружия в Иране - Фото
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от "неработающих санкций" против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы поставок оружия государству-террористу России, "демонстративно унижает институт "международных санкций".

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков", – написал Подоляк.

Вадим Ребрина
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Иран оружие беспилотник михаил подоляк
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