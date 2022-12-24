Подоляк: Санкции не работают, нужно просто уничтожить производство оружия в Иране

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от "неработающих санкций" против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы поставок оружия государству-террористу России, "демонстративно унижает институт "международных санкций".

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков", – написал Подоляк.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.

После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.

По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Вадим Ребрина

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