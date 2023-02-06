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Россия получит новую партию дронов-камикадзе из Ирана, количество неизвестно — разведка

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 15:30
Россия получит новую партию дронов-камикадзе из Ирана, количество неизвестно — разведка - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (скриншот)

На начало февраля войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц. В Главном управлении разведки считают, что Иран готовит новые поставки.

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По данным разведки, Россия использовала значительный запас дронов, нуждающийся теперь в пополнении.

Количество беспилотников, которых ждет Россия, пока неизвестно, но до этого их завозилось по 250-300 штук одной партией.

Как пояснили в ГУР, Россия делает ставку на количество ожидаемых БпЛА, ведь скопление дронов на каком-то отдельном направлении может прорвать систему ПВО и попасть в объект.

Россияне используют разные высоты и различные направления для обхода противовоздушной обороны, а также изменяют районы запуска дронов.

В главном управлении разведки также рассказали, что сейчас противник запускает дроны с российского побережья Азовского моря. Ранее россияне совершали пуски из Крыма. Следует понимать, что российские войска могут выбрать другое направление, на пути которого у нас будет меньше ПВО.

Читайте также: "Импортозамещение". Россия упрощает производство ракет, это уже совсем не то оружие – ГУР

Мілана Головань
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война Иран гур дроны-камикадзе
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