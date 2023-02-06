"Импортозамещение". Россия упрощает производство ракет, это уже совсем не то оружие – ГУР
В России продолжают производить ракеты, но попытки проводить импортозамещение и упрощать производство приводят к тому, что это уже "совсем не то" оружие. Об этом говорится в статье представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Скибицкий подчеркнул, что Украина делится с партнерами информацией о найденных в трофейной технике РФ комплектующих из ведущих стран мира, чтобы перекрыть каналы снабжения.
"Враг это понимает и пытается провести импортозамещение, но мы знаем, что реальных результатов по этому направлению достичь им будет чрезвычайно сложно, а иногда и невозможно вообще", – заявил Скибицкий.
По словам представителя ГУР, в целом россияне идут на упрощение производства оружия, что позволяет им отчитываться о количестве произведенного, однако по характеристикам это уже совсем другое оружие.
"Упрощение производств касается прежде всего высокоточного вооружения, и в результате оно уже перестает быть высокоточным. Если у них нет определенных комплектующих западного производства, то просто упрощают систему управления, систему навигации и т.д. Да, это мощная ракета, но она не соответствует тем характеристикам, которые были в самом начале", – отметил Скибицкий.
По его словам, у РФ "ощутимые проблемы" с производством ракет. Если в среднем россияне в год производили не более 200 единиц, в зависимости от типа, то сейчас они могут производить, к примеру, четыре ракеты "Искандер" в месяц, 20-30 ракет Х-101.
Он подчеркнул, что все зависит от запасов иностранных комплектующих, которых в РФ осталось "очень мало".
- 4 января Скибицкий заявил, что оккупанты будут применять новые подходы при ударах по критической инфраструктуре Украины – они будут комбинировать, применяя высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикадзе.
- 6 января Резников опубликовал обновленную инфографику об остатках ракет у страны-агрессора.
Читайте также: Китай дает России технологии для войны против Украины – WSJ
Комментарии