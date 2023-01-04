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Разведка: Ракетные удары России могут быть комбинированными — иранские дроны, Х-22 и С-300

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 11:57
Разведка: Ракетные удары России могут быть комбинированными — иранские дроны, Х-22 и С-300 - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты будут применять новые подходы при будущих ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, если противнику не хватит ракет на массированный удар, то он будет комбинировать, применяя высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикадзе.

Он отметил, что 1 и 2 января россияне активно применяли БПЛА, а сейчас готовят ракеты для следующего удара. 

"То есть, они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам", — сказал Скибицкий.

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Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар разведка Вадим Скибицкий
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