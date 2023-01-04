Разведка: Ракетные удары России могут быть комбинированными — иранские дроны, Х-22 и С-300

Российские оккупанты будут применять новые подходы при будущих ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, если противнику не хватит ракет на массированный удар, то он будет комбинировать, применяя высокоточные ракеты, устаревшие ракеты Х-22, комплексы С-300 в прифронтовых регионах, а также дроны-камикадзе.

Он отметил, что 1 и 2 января россияне активно применяли БПЛА, а сейчас готовят ракеты для следующего удара.

"То есть, они будут комбинировать средства, чтобы поддерживать темп нанесения ударов по нашим гражданским инфраструктурным объектам", — сказал Скибицкий.

В ГУР заявили, что, несмотря на заявления российской военной пропаганды, высокоточные ракеты "Калибр" у России все-таки заканчиваются.

Днем 31 декабря, перед Новым годом, Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.

31 декабря РФ впервые использовала ракетные корабли Каспийской флотилии для ударов по Украине, и это может означать, что оккупанты испытывают проблемы с логистикой в зоне боевых действий, заявили в ОК "Юг".

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Дмитро Гриниченко

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