В Москве заявили, что "Калибры" не закончатся никогда". ВСУ: Приступ истерии

Заявление Минобороны страны-террориста РФ о том, что ракеты типа "Калибр" у россиян якобы "не закончатся никогда", можно расценивать как приступ истерии. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Сегодня военное ведомство РФ запостило "мотивационный постер". Гуменюк спросили, может ли это говорить о том, что россияне интенсивно наращивают производство "Калибров".

"Как правило, это свидетельствует об очередном приступе истерии с той стороны, потому что они осознают, что [ракеты] заканчиваются, и понимают: использование такого оружия является для них очень дорогостоящим. А создание новых ракет затруднено, в частности санкциями", – сказала Гуменюк.

По ее мнению, пост Минобороны РФ можно трактовать скорее как обращение к международному сообществу, чтобы усилить санкции против страны-агрессора и предотвратить появление новых ракет этого типа.

Она также подчеркнула, что максимальное количество "Калибров", которое было на боевом дежурстве у россиян в акватории Черного моря, составляло более 40 ракет, и это говорит о том, что они "больше угрожают, чем используют". Однако во время сегодняшней атаки на боевом дежурстве было 20 "Калибров", и страна-террорист выпустила их все.

"То есть они сегодня, скажем так, шиканули", – сказала Гуменюк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после публикации Минобороны РФ в очередной раз подчеркнул, что необходим спецтрибунал для РФ.

"Хотя бы для того, чтобы члены всех "отвратительных восьмерок", включая Минобороны России, ответили за радостные крики "у нас, россиян, никогда не закончатся "Калибры", чтобы убивать граждан другой страны". Геноцидного типа государство (РФ) должно максимально заплатить", – заявил Подоляк.

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Оксана Житнюк

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