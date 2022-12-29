UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Москве заявили, что "Калибры" не закончатся никогда". ВСУ: Приступ истерии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 16:38
В Москве заявили, что
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Заявление Минобороны страны-террориста РФ о том, что ракеты типа "Калибр" у россиян якобы "не закончатся никогда", можно расценивать как приступ истерии. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня военное ведомство РФ запостило "мотивационный постер". Гуменюк спросили, может ли это говорить о том, что россияне интенсивно наращивают производство "Калибров".

В Москве заявили, что "Калибры" не закончатся никогда". ВСУ: Приступ истерии

"Как правило, это свидетельствует об очередном приступе истерии с той стороны, потому что они осознают, что [ракеты] заканчиваются, и понимают: использование такого оружия является для них очень дорогостоящим. А создание новых ракет затруднено, в частности санкциями", – сказала Гуменюк.

По ее мнению, пост Минобороны РФ можно трактовать скорее как обращение к международному сообществу, чтобы усилить санкции против страны-агрессора и предотвратить появление новых ракет этого типа.

Она также подчеркнула, что максимальное количество "Калибров", которое было на боевом дежурстве у россиян в акватории Черного моря, составляло более 40 ракет, и это говорит о том, что они "больше угрожают, чем используют". Однако во время сегодняшней атаки на боевом дежурстве было 20 "Калибров", и страна-террорист выпустила их все.

"То есть они сегодня, скажем так, шиканули", – сказала Гуменюк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после публикации Минобороны РФ в очередной раз подчеркнул, что необходим спецтрибунал для РФ.

"Хотя бы для того, чтобы члены всех "отвратительных восьмерок", включая Минобороны России, ответили за радостные крики "у нас, россиян, никогда не закончатся "Калибры", чтобы убивать граждан другой страны". Геноцидного типа государство (РФ) должно максимально заплатить", – заявил Подоляк.

Читайте также: Собственные ракеты, "бавовна" и победа: каким 2023 год видят главные чиновники Украины

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война минобороны рф калибр михаил подоляк наталия гуменюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 