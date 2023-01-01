"Запасы "Калибров" близятся к концу". ГУР ответило на заявление Минобороны РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что, несмотря на заявления российской военной пропаганды, высокоточные ракеты "Калибр" в России все-таки заканчиваются. Об этом сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер", очень давно они применяли этот вид вооружения – баллистику. Близятся к концу запасы "Калибров". Намного уменьшаются запасы крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х- 555. И наши подсчеты очень просты: максимум, на что способна Россия, – это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", – сказал Скибицкий.

Такую же оценку на прошлой неделе обнародовал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net. Он сказал, что РФ может нанести еще два-три удара по 70-75 ракет, а затем они закончатся вообще.

Скибицкий уточнил, что Россия продолжает производство ракет, но в основном использует для этого остатки находящихся на складах комплектующих.

"Они производятся – и сразу отдаются войскам, чтобы они производили обстрелы", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что у России остаются запасы менее точных ракет, таких как С-300. Она использует их, чтобы терроризировать прифронтовые города.

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Андрій Водяний

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