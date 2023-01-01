Россия впервые вела ракетный обстрел кораблями с Каспийского моря – спикер ВСУ

31 декабря Россия впервые использовала ракетные корабли Каспийской флотилии для нанесения ударов по Украине, и это может означать, что оккупанты испытывают проблемы с логистикой боеприпасов в зоне боевых действий. Об этом сказала на телемарафоне спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гуменюк отметила, что особенностью вчерашних ракетных обстрелов было то, что "применялись ракетоносители с Каспия", и такое применение зафиксировано впервые за период полномасштабного вторжения.

"Видимо, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять боеприпасы", – допускает Гуменюк. Она предположила, что ВСУ удается успешно удерживать под огневым контролем логистику противника на Левобережье.

Сегодня в ГУР отметили, что, несмотря на заявления российской военной пропаганды, высокоточные ракеты "Калибр" у России все-таки заканчиваются.

Читайте также: В Киеве и области после полуночи прогремели взрывы: ракетная атака, ПВО "щелкает" шахеды

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.