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Россия впервые вела ракетный обстрел кораблями с Каспийского моря – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 16:23
Россия впервые вела ракетный обстрел кораблями с Каспийского моря – спикер ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (Фото - скриншот из видео)

31 декабря Россия впервые использовала ракетные корабли Каспийской флотилии для нанесения ударов по Украине, и это может означать, что оккупанты испытывают проблемы с логистикой боеприпасов в зоне боевых действий. Об этом сказала на телемарафоне спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Гуменюк отметила, что особенностью вчерашних ракетных обстрелов было то, что "применялись ракетоносители с Каспия", и такое применение зафиксировано впервые за период полномасштабного вторжения.

"Видимо, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять боеприпасы", – допускает Гуменюк. Она предположила, что ВСУ удается успешно удерживать под огневым контролем логистику противника на Левобережье.

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Сергій Бережний
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война ракетный обстрел каспийская флотилия Наталья Гуменюк
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