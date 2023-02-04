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Китай дает России технологии для войны против Украины – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 20:12
Китай дает России технологии для войны против Украины – WSJ - Фото
Китайские танкисты на танковом биатлоне в России (Фото - EPA / Yuri Kochetkov)

Китай предоставляет России технологии, которые нужны оккупантам для ведения войны против Украины, несмотря на санкции и экспортный контроль. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на обзор данных российской таможни.

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Как утверждается в материале, таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для создания помех и детали для реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

"Это всего лишь горстка из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, которые имеют как коммерческое, так и военное применение, – которые Россия импортировала после прошлогоднего вторжения", – пишут журналисты.

В российских министерствах обороны, экономики и иностранных дел не ответили на запросы о комментариях, а спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у России якобы достаточно собственного технологического потенциала для ведения войны.

В WSJ отмечают, что РФ в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые необходимы для современной войны. Таможенные и корпоративные документы показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, которые не присоединились к санкциям.

Многие товары по-прежнему идут в РФ через такие страны как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, заявляют в WSJ.

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Однако отчеты, рассмотренные журналистами, показывают, что китайские компании – как государственные, так и частные – являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам официальных лиц США, вызывают особую озабоченность.

Представитель Китая в посольстве в Вашингтоне заявил журналистам, что утверждение о том, что Пекин оказывает помощь России, "не имеет под собой никаких фактических оснований, является чисто спекулятивным и преднамеренно раздутым".

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Однако в таможенных записях есть примеры экспорта деталей для оружия, используемого российскими войсками в Украине. 

Так, китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года отгрузила российскому Рособоронэкспорту навигационное оборудование для вертолетов М-17. В том же месяце китайская компания по производству электроники Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила Рособоронэкспорту через узбекскую государственную оборонную компанию телескопическую антенну для военной машины RB-531BE, которая используется для создания помех связи. 24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отгрузила АО "Крет", дочернему предприятию Ростеха, детали для истребителей Су-35 на сумму $1,2 млн. 4 октября China Taly Aviation Technologies Corp. отправила российскому производителю ракет Алмаз Антей детали к радиолокационной установке 96Л6Е.

Данные также показывают поставки китайских квадрокоптеров DJI в Россию после введения санкций – как напрямую, так и транзитом через ОАЭ.

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Оксана Житнюк
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Китай война технологии
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