Турция перепродает России американские товары двойного назначения – WSJ

Турецкие компании в 2022 году в обход санкций экспортировали в Россию на десятки миллионов долларов машин, электроники, запасных частей и других товаров, необходимых РФ для ее вооруженных сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет WSJ, торговые данные показывают, что по меньшей мере 13 турецких компаний экспортировали товаров на общую сумму не менее $18,5 млн, включая пластмассы, резиновые изделия и транспортные средства, как минимум 10 российским компаниям, находящимся под санкциями США за их роль в войне России против Украины.

Согласно данным, проанализированным WSJ, турецкие компании отправили как минимум три партии товаров американского производства.

Турецкие компании также отправили в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на $15 млн в нарушение американского экспортного контроля.

Данные показывают, что Россия приобрела у Турции рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей. Россия импортировала конвейеры и элеваторы американского производства почти на $8 млн в нарушение экспортного контроля США.

Как сообщается, на этой неделе высокопоставленные чиновники министерства финансов США посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы пресечь российские сети военных закупок в регионе.

"Министерство финансов продолжит активно применять свои санкции, а лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потенциально потерять доступ к рынкам G7", – говорится в заявлении министерства финансов о визитах на Ближний Восток на этой неделе.

МИД Турции, а также Минпромторг и Федеральная таможня России не ответили на запросы о комментариях по поводу экспорта.

Среди попавших под санкции российских компаний, получивших товары из Турции, были дочерняя компания российской корпорации Тактическое ракетное вооружение, производящая системы вооружения для ВМФ России, и Промтехнология, попавшая под санкции за производство винтовок для российских вооруженных сил.

28 января сообщалось, что РФ в обход санкций получает микрочипы из Нидерландов через китайских посредников.

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Наталія Медведєва

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