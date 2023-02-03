Впервые одобрена передача Украине конфискованных санкционных активов РФ – Генпрокурор США

Прокуратура США объявила о первой передаче Украине конфискованных активов, изъятых у российского олигарха. Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, пишет CNN.

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Гарланд объявил, что конфискованные в США санкционные активы российского олигарха Константина Малофеева будут переданы Украине, во время совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине", – сказал Гарланд.

США ввели санкции против Малофеева в апреле 2022 года. Тогда же против Малофеева в США были выдвинуты официальные обвинения в попытках обхода санкций. Затем на основании этих решений с банковского счета, принадлежащего Малофееву, были конфискованы миллионы долларов.

Гарланд пояснил, что по его решению конфискованные средства "будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины".

Он также подчеркнул, что "российские военные преступники не смогут найти убежище в США".

Костин уточнил, что речь идет о сумме в $5,4 млн и поблагодарил США "за решительные усилия и поддержку", которые "народ Украины никогда не забудет".

Он также поддержал заявление Гарланда, что "никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет".

2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн активов Малофеева.

Российский миллиардер и глава медиа-группы Царьград Малофеев считается одним из главных организаторов российской оккупации части украинского Донбасса в 2014 году и спонсором установленных там Кремлем террористических режимов.

23 мая 2022 года президент Зеленский подписал закон о конфискации активов у сторонников агрессии России.

Также в мае в Раде предлагали изъять собственность Беларуси за соучастие в российской агрессии.

Эстония рассматривает "канадский" вариант конфискации замороженных активов РФ.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов – $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.

$300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд. ЕС все еще изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.

Сергій Бережний

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