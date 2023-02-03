UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые одобрена передача Украине конфискованных санкционных активов РФ – Генпрокурор США

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 22:46
Впервые одобрена передача Украине конфискованных санкционных активов РФ – Генпрокурор США - Фото
Константин Малофеев в ОРДЛО (Фото - Facebook Малофеева)

Прокуратура США объявила о первой передаче Украине конфискованных активов, изъятых у российского олигарха. Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гарланд объявил, что конфискованные в США санкционные активы российского олигарха Константина Малофеева будут переданы Украине, во время совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине",  сказал Гарланд. 

США ввели санкции против Малофеева в апреле 2022 года. Тогда же против Малофеева в США были выдвинуты официальные обвинения в попытках обхода санкций. Затем на основании этих решений с банковского счета, принадлежащего Малофееву, были конфискованы миллионы долларов.

Гарланд пояснил, что по его решению конфискованные средства "будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины".

Он также подчеркнул, что "российские военные преступники не смогут найти убежище в США".

Костин уточнил, что речь идет о сумме в $5,4 млн и поблагодарил США "за решительные усилия и поддержку", которые "народ Украины никогда не забудет".

Он также поддержал заявление Гарланда, что "никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления не будет".

2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн активов Малофеева.

Российский миллиардер и глава медиа-группы Царьград Малофеев считается одним из главных организаторов российской оккупации части украинского Донбасса в 2014 году и спонсором установленных там Кремлем террористических режимов.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
генпрокурор США российский олигарх санкции Андрей Костин константин малофеев меррик гарланд конфискация активов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 