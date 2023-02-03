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Первый ручеек. Суд в США дал добро на конфискацию активов олигарха из РФ в пользу Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 06:29
Первый ручеек. Суд в США дал добро на конфискацию активов олигарха из РФ в пользу Украины - Фото
Константин Малофеев (скриншот)

2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 млн активов подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева. Это открывает путь для потенциального использования российских средств для восстановления Украины, пишет Reuters.

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Агентство напомнило, что в 2022 году Минюст США создал группу, нацеленную на конфискацию средств у лиц, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину в ответ на вторжение РФ в Украину.

Кроме того, в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Минюсту передавать некоторые конфискованные активы Госдепартаменту для помощи Украине.

Малофеева, владельца православного пропагандистсткого телеканала Царьград ТВ, обвинили в финансировании террористов ЛНР/ДНР в Крыму, который Россия захватила в 2014 году. Он также связан с человеком, который практически принес войну на Донбасс, – отставным сотрудником российских спецслужб Игорем Стрелковым (Гиркиным). Малофеев попал под санкции США в том же году и был обвинен в нарушении санкций в 2022-м.

Глава опергруппы KleptoCapture Минюста США Эндрю Адамс заявил в январе, что первые конфискованные средства могут перевести в Украину "в ближайшее время", и уточнил – "они мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией народу и земле Украины".

"Но вклад важен", – добавил он.

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Прокуроры заявили, что имели право на деньги на счете Малофеева в денверском Sunflower Bank, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США. Сам олигарх не оспаривал требование о конфискации.

KleptoCapture заморозила активы и других олигархов, в том числе яхту стоимостью $300 млн, но еще не получила приказ об их окончательной конфискации.

Євген Пилипенко
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