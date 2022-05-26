В Раде предложили изъять собственность Беларуси за соучастие в российской агрессии
В Верховную Раду внесен законопроект №7411, который оговаривает возможность конфискации собственности Беларуси за соучастие в российской агрессии.
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Проект предлагает внести изменения в закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" от 3 марта, чтобы он распространялся также на Беларусь и ее резидентов.
Авторы законопроекта поясняют, что Беларусь является "соагрессором", поскольку предоставляет свою территорию для российских войск и для нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Украины.
Законопроект внесен в Верховную Раду сегодня и уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.
12 мая Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект №7194, позволяющий конфисковать имущество россиян и граждан других стран за причастность к войне против Украины. Первый принятый вариант закона был возвращен президентом в парламент для доработки.
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