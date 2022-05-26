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В Раде предложили изъять собственность Беларуси за соучастие в российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 16:04
В Раде предложили изъять собственность Беларуси за соучастие в российской агрессии - Фото
Верховная Рада (Фото - пресс-служба парламента Facebook)

В Верховную Раду внесен законопроект №7411, который оговаривает возможность конфискации собственности Беларуси за соучастие в российской агрессии.

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Проект предлагает внести изменения в закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" от 3 марта, чтобы он распространялся также на Беларусь и ее резидентов.

Авторы законопроекта поясняют, что Беларусь является "соагрессором", поскольку предоставляет свою территорию для российских войск и для нанесения авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Законопроект внесен в Верховную Раду сегодня и уже направлен на рассмотрение в профильный парламентский комитет.

12 мая Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект №7194, позволяющий конфисковать имущество россиян и граждан других стран за причастность к войне против Украины. Первый принятый вариант закона был возвращен президентом в парламент для доработки.

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Сергей Бережной
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