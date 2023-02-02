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Эстония рассматривает "канадский" вариант конфискации замороженных активов РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 19:48
Эстония рассматривает
Леа Данильсон-Ярг (Facebook - Lea Danilson-Järg)

Правительство Эстонии обсудило создание законных оснований для конфискации замороженных в стране российских активов и передачи их Украине для возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Об этом сообщает EER.ee.

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Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг сообщила прессе, что правительство поручило министерству представить соответствующий проект в сотрудничестве с Министерством иностранных дел. 

Министр описала вероятную ситуацию, когда Украина предъявит России претензии, которые Россия откажется выполнять, и тогда Украина может обратиться к другим странам за содействием в выполнении ее требований за счет активов РФ, которые находятся под их юрисдикцией.

"Мы в любом случае должны быть готовы к тому, что такие просьбы о помощи могут поступить из Украины. Нам обязательно нужно найти какое-то правовое решение по вопросу конфискации подсанкционных активов", – сказала Данильсон-Ярг.

Министр упомянула пример Канады, которая уже приняла регуляции, согласно которым возможна конфискация имущества страны, виновной в серьезном нарушении мира и безопасности, а также использование конфискованных активов  для компенсации ущерба. В идеале, сказала министр, нужно найти решение, которое будет приемлемым в масштабах всего Евросоюза. 

При этом министр сомневается, что законопроект о такой конфискации успеет принять нынешний состав парламента, поскольку до следующих выборов осталось несколько недель.

Сергій Бережний
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эстония конфискация активов Леа Данильсон-Ярг
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