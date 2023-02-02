Эстония рассматривает "канадский" вариант конфискации замороженных активов РФ

Правительство Эстонии обсудило создание законных оснований для конфискации замороженных в стране российских активов и передачи их Украине для возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Об этом сообщает EER.ee.

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Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг сообщила прессе, что правительство поручило министерству представить соответствующий проект в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Министр описала вероятную ситуацию, когда Украина предъявит России претензии, которые Россия откажется выполнять, и тогда Украина может обратиться к другим странам за содействием в выполнении ее требований за счет активов РФ, которые находятся под их юрисдикцией.

"Мы в любом случае должны быть готовы к тому, что такие просьбы о помощи могут поступить из Украины. Нам обязательно нужно найти какое-то правовое решение по вопросу конфискации подсанкционных активов", – сказала Данильсон-Ярг.

Министр упомянула пример Канады, которая уже приняла регуляции, согласно которым возможна конфискация имущества страны, виновной в серьезном нарушении мира и безопасности, а также использование конфискованных активов для компенсации ущерба. В идеале, сказала министр, нужно найти решение, которое будет приемлемым в масштабах всего Евросоюза.

При этом министр сомневается, что законопроект о такой конфискации успеет принять нынешний состав парламента, поскольку до следующих выборов осталось несколько недель.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.

Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.

Сергій Бережний

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