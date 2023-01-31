Генсек НАТО предупредил: Китай внимательно следит за войной, выводы повлияют на будущее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины и делает выводы. Об этом он сообщил во время визита в Японию.

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По его словам, война России против Украины — это не просто кризис в Европе, а вызов международному порядку.

Он отметил, что Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения.

Столтенберг поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также гуманитарную помощь Украине.

"Важно сохранять единство и твердость для защиты свободы и демократии от сопротивления авторитарных режимов международному порядку, основанному на правилах", — сказал генсек НАТО.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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