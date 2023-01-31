Генсек НАТО предупредил: Китай внимательно следит за войной, выводы повлияют на будущее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины и делает выводы. Об этом он сообщил во время визита в Японию.
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По его словам, война России против Украины — это не просто кризис в Европе, а вызов международному порядку.
Он отметил, что Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения.
Столтенберг поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также гуманитарную помощь Украине.
"Важно сохранять единство и твердость для защиты свободы и демократии от сопротивления авторитарных режимов международному порядку, основанному на правилах", — сказал генсек НАТО.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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