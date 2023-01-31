UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек НАТО предупредил: Китай внимательно следит за войной, выводы повлияют на будущее

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 16:13
Генсек НАТО предупредил: Китай внимательно следит за войной, выводы повлияют на будущее - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай внимательно следит за войной РФ против Украины и делает выводы. Об этом он сообщил во время визита в Японию.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, война России против Украины — это не просто кризис в Европе, а вызов международному порядку.

Он отметил, что Пекин внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения.

Столтенберг поблагодарил Японию за санкции против РФ, а также гуманитарную помощь Украине. 

"Важно сохранять единство и твердость для защиты свободы и демократии от сопротивления авторитарных режимов международному порядку, основанному на правилах", — сказал генсек НАТО.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Си Цзиньпин сказал Медведеву, что КНР "продвигает мир и переговоры" и хочет работать с РФ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война нато йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 