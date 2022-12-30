Си Цзиньпин сказал Путину, что Китай продолжит призывать к "конструктиву и миру" в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с российским диктатором Владимиром Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир". Об этом сообщило издание Global Times, которое контролируется Компартией Китая.

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По словам Си, Китай и Россия должны "усилить взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, и работать вместе, чтобы противостоять вмешательству и саботажу со стороны внешних сил".

Он сказал, что КНР и РФ стоит "оставаться верными первоначальному стремлению к сотрудничеству, сохранять стратегическую направленность, укреплять стратегическую координацию, продолжать быть возможностью развития друг для друга и глобальными партнерами, приносить пользу обоим народам и привносить стабильность в мир".

Китайский лидер упомянул войну России против Украины и заявил, что КНР продолжит отстаивать "объективную и справедливую" позицию, призывать международное сообщество к синергии, а также играть "конструктивную" роль в мирном урегулировании.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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