Си Цзиньпин сказал Путину, что Китай продолжит призывать к "конструктиву и миру" в Украине
Глава КНР Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с российским диктатором Владимиром Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир". Об этом сообщило издание Global Times, которое контролируется Компартией Китая.
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По словам Си, Китай и Россия должны "усилить взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, и работать вместе, чтобы противостоять вмешательству и саботажу со стороны внешних сил".
Он сказал, что КНР и РФ стоит "оставаться верными первоначальному стремлению к сотрудничеству, сохранять стратегическую направленность, укреплять стратегическую координацию, продолжать быть возможностью развития друг для друга и глобальными партнерами, приносить пользу обоим народам и привносить стабильность в мир".
Китайский лидер упомянул войну России против Украины и заявил, что КНР продолжит отстаивать "объективную и справедливую" позицию, призывать международное сообщество к синергии, а также играть "конструктивную" роль в мирном урегулировании.
- Недавно Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ.
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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