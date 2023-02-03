Следующе шесть месяцев российско-украинской войны будут критическими – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс утверждает, что следующие шесть месяцев российско-украинской войны будут "критическими", поскольку российский диктатор Владимир Путин все еще делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит весь Запад. Об этом сообщает CBS.

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"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – сказал Бернс, подчеркнув, что ключевые события на поле боя будут развиваться в течение следующих шести месяцев, и этот период станет решающим.

По его словам, западная разведка не видит, что Москва заинтересована в мирных переговорах, несмотря на периодические сообщения Кремля об обратном.

Комментируя отношения РФ с Китаем, Бернс сказал, что глава КНР Си Цзиньпин "внимательно следил" за опытом Путина в Украине и, хотя, вероятно, он был "выбит из колеи" слабыми военными действиями России, до сих пор оставался "привержен партнерству", о котором две страны объявили в прошлом году.

"Но правда в том, что на самом деле у этого тоже есть некоторые ограничения, просто потому, что я думаю – насколько мы можем судить сегодня, – Си Цзиньпин и китайское руководство очень неохотно предоставляют смертоносное оружие России, в чем, как мы знаем, очень заинтересованы россияне", – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что Китай остается самой большой геополитической проблемой, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия, и самым большим приоритетом для ЦРУ.

Также Бернс назвал углубляющиеся иранско-российские военные связи "особенно тревожными".

В ГУР сообщили, что Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта. Украинская разведка считает, что это нереалистичная задача.

Россияне изменили тактику и теперь пробуют много новых вариантов действий, утверждает генерал Павлюк.

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Оксана Житнюк

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