UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Следующе шесть месяцев российско-украинской войны будут критическими – директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 09:07
Следующе шесть месяцев российско-украинской войны будут критическими – директор ЦРУ - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс утверждает, что следующие шесть месяцев российско-украинской войны будут "критическими", поскольку российский диктатор Владимир Путин все еще делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит весь Запад. Об этом сообщает CBS.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – сказал Бернс, подчеркнув, что ключевые события на поле боя будут развиваться в течение следующих шести месяцев, и этот период станет решающим.

По его словам, западная разведка не видит, что Москва заинтересована в мирных переговорах, несмотря на периодические сообщения Кремля об обратном.   

Комментируя отношения РФ с Китаем, Бернс сказал, что глава КНР Си Цзиньпин "внимательно следил" за опытом Путина в Украине и, хотя, вероятно, он был "выбит из колеи" слабыми военными действиями России, до сих пор оставался "привержен партнерству", о котором две страны объявили в прошлом году.   

"Но правда в том, что на самом деле у этого тоже есть некоторые ограничения, просто потому, что я думаю – насколько мы можем судить сегодня, – Си Цзиньпин и китайское руководство очень неохотно предоставляют смертоносное оружие России, в чем, как мы знаем, очень заинтересованы россияне", – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что Китай остается самой большой геополитической проблемой, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия, и самым большим приоритетом для ЦРУ.

Также Бернс назвал углубляющиеся иранско-российские военные связи "особенно тревожными".

  • В ГУР сообщили, что Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта. Украинская разведка считает, что это нереалистичная задача.
  • Россияне изменили тактику и теперь пробуют много новых вариантов действий, утверждает генерал Павлюк.

Читайте также: Белый дом и ЦРУ назвали ложью сообщение, что Байден предлагал Киеву мир за 20% территории

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война цру Уильям Бернс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 