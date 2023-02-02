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Путин приказал оккупировать Донбасс до марта – разведка

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 10:43
Путин приказал оккупировать Донбасс до марта – разведка - Фото
Российские оккупанты (скриншот)

Российский диктатор Владимир Путин приказал военному командованию оккупировать к весне всю территорию Донецкой и Луганской областей, но это нереалистичная задача, считают в украинской разведке. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, пишет Kyiv Post.

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Он сообщил, что в разведке заметили: российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику.

"По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ захватить территории Донецкой и Луганской областей до марта", – добавил Черняк.

Не сумев подчинить себе Киев, что предполагалось первоначальным планом Кремля по уничтожению Украины как государства, в Москве, как считают в разведке, пока решили довольствоваться захватом Донбасса, удержанием оккупированного Крыма и части других районов украинской территории.

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Представитель ГУР сомневается, что в ближайшие недели будет новое масштабное вторжение со стороны Беларуси: "По состоянию на сегодня сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению".

При этом даже если с севера не начнется широкомасштабное наступление, Украина вынуждена оставлять там войска, чтобы противостоять любым меньшим действиям, отвлекающим их от основного фронта на востоке: "Это также, безусловно, риск, который мы должны учитывать".

  • 31 января глава военной разведки Буданов сказал WP, что ядерного удара России не будет, а Крым "вернется домой".
  • В тот же день секретарь СНБО Данилов заявил, что РФ готовится к "максимальной эскалации", и власти "не исключают ничего в ближайшие 2-3 недели". 
  • Reuters сообщило в ночь на 1 февраля, что в новой поставке из США Украине передадут оружие большей дальности.
  • Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные.

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Євген Пилипенко
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