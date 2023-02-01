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Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 09:44
Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Польский президент Анджей Дуда полагает, что было бы символично принять будущую капитуляцию России после ее поражения в захватнической войне против Украины в Переяславе Киевской области, где в январе 1654 года гетман Богдан Хмельницкий присягнул московскому царю. Как пишет WProst, об этом Дуда сказал в свое время украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и вспомнил об этом в Латвии, где находится сейчас с рабочим визитом.

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"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, умоляю тебя: когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мир, ведите их в Переяслав. Пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния, и это иго со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", – передал польский лидер суть своего обращения к президенту Украины.

Дуда подчеркнул, что "глубоко верит", что благодаря совместной поддержке союзников и решимости наших соседей Украина победит – "украинцы победят врага, который вновь оказался ненавистным врагом, к сожалению".

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"К сожалению" я говорю потому, что мы все хотели бы иметь возможность жить с Россией, с россиянами в мире, иметь возможность свободно развиваться, торговать, строить свою жизнь и процветание вместе. К сожалению, как видите, это невозможно, потому что они нападают, грабят, убивают, хотят отобрать свободу", – подчеркнул он.

В Переяславе 8 (18) января 1654 года гетман Богдан Хмельницкий под влиянием обстоятельств, в первую очередь войны с Речью Посполитой и шаткостью позиции союзников, созвал Переяславскую раду, где заключил "военный союз" с Московским царством и присягнул царю.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война прогноз анджей дуда капитуляция
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