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Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с 10-ти до пяти недель

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 21:31
Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с 10-ти до пяти недель - Фото
Танк Leopard 2 (фото - ЕРА)

В Польше считают возможным сократить для украинских военных время обучения эксплуатации танков Leopard 2 до пяти недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командира польского учебного центра Leopard 2, майора Мацея Банашински.

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Как отмечается, один из трех центров подготовки военных эксплуатации танков Leopard 2 в Европе находится в Польше, другие – в Германии и Швейцарии.

Сообщается, что в учебном центре, оборудованном тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.

По словам инструкторов, обучение использованию танка Leopard 2 до сих пор занимало около 10 недель, но может быть сокращено до пяти.

"Если мы интенсифицируем обучение, увеличив количество инструкторов, время занятий и используем выходные, мы сможем обучить экипаж за пять недель", – заявил Банашински.

Он добавил, что помимо подготовки экипажей для Leopard 2, в учебном центре проводят курсы механиков по вооружению, шасси и оборудованию танков.

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Наталія Медведєва
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