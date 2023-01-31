В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков – Кулеба
В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 танков от западных союзников. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кулеба сообщил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 участников.
По его словам, пока рано называть все страны коалиции и их практические взносы, поскольку некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.
"Могу лишь отметить, что в первой волне поставок Вооруженные Силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – сказал глава МИД.
Кулеба добавил, что это не мало, но Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением вкладов уже заявленными участниками.
- 27 января 2023 года посол Украины во Франции заявил, что партнеры якобы пообещали Украине 321 танк.
- Были обозначены сроки первых поставок западных танков Силам обороны.
- США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2, пишет Politico.
Комментарии