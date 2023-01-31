В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков – Кулеба

В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 танков от западных союзников. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулеба сообщил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 участников.

По его словам, пока рано называть все страны коалиции и их практические взносы, поскольку некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне поставок Вооруженные Силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что это не мало, но Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением вкладов уже заявленными участниками.

27 января 2023 года посол Украины во Франции заявил, что партнеры якобы пообещали Украине 321 танк.

Были обозначены сроки первых поставок западных танков Силам обороны.

США дадут Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2, пишет Politico.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.