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В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 15:35
В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

В первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 танков от западных союзников. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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Кулеба сообщил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 участников.

По его словам, пока рано называть все страны коалиции и их практические взносы, поскольку некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне поставок Вооруженные Силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что это не мало, но Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением вкладов уже заявленными участниками.

Наталія Медведєва
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танк военная помощь дмитрий кулеба
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