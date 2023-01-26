США поставят Украине танки Abrams в их более совершенной конфигурации M1A2 – Politico

США планируют отправить Украине основной боевой танк Abrams в его более совершенной конфигурации M1A2, а не в более старой версии A1, которая находится на хранении. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Но 31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя "секретную смесь брони", которая делает новейшую армейскую версию танка более смертоносной.

Версия A2 имеет более сложную оптику и элементы управления, чем более старая версия A1, которую армия намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Внешне похожий на A1, A2 имеет переработанный боевой модуль командира с улучшенной оптикой для наведения и независимый тепловизор, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.

Самые радикальные изменения коснулись салона, который был переработан с учетом новых технологий. Механизмы управления оцифрованы, установлена новая межавтомобильная информационная система, которая позволяет транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать местоположение дружественной техники, определять позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы.

Но федеральная политика запрещает экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони, используемыми вооруженными силами США, которые включают обедненный уран. США лишают танки этого секретного "рецепта" брони, прежде чем продавать их другим странам, пишет издание.

Остаются вопросы о сроках поставки Abrams в Украину, отмечает Politico. По его информации, танки собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна заказов на новые танки для Тайваня и Польши, сообщает издание.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Вместе с танками США поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания машин.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.