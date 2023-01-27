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Посол Украины во Франции заявил, что партнеры пообещали Украине 321 танк

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 22:58
Посол Украины во Франции заявил, что партнеры пообещали Украине 321 танк - Фото
Вадим Омельченко (фото - Посольство України у Франції, Facebook)

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны-союзники пообещали Украине 321 тяжелый танк. Об этом он сказал в интервью BFMTV.

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"Нам нужна эта помощь как можно скорее", — сказал он. По словам Омельченко, если танки придут в августе или сентябре, будет слишком поздно.

  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
  • Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
  • Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для успешного наступления нужно 300-500 танков. Если обещанных США Abrams придется ждать до августа, то это слишком поздно.

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Вадим Ребрина
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война танк Вадим Омельченко
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