Посол Украины во Франции заявил, что партнеры пообещали Украине 321 танк
27.01.2023, 22:58
Вадим Омельченко (фото - Посольство України у Франції, Facebook)
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны-союзники пообещали Украине 321 тяжелый танк. Об этом он сказал в интервью BFMTV.
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"Нам нужна эта помощь как можно скорее", — сказал он. По словам Омельченко, если танки придут в августе или сентябре, будет слишком поздно.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
- Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для успешного наступления нужно 300-500 танков. Если обещанных США Abrams придется ждать до августа, то это слишком поздно.
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