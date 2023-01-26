Британия планирует поставить танки Challenger 2 в Украину в конце марта
Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта. Об этом сообщил министр по оборонным закупкам страны Алекс Чок в парламенте, цитирует его агентство Reuters.
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По его словам, в Лондоне надеются поставить танки Украине в конце марта.
Он отметил, что 14 Challenger 2 прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.
"Намерение состоит в том, что это будет в конце марта", — сказал Чок в парламенте.
Министр также заявил, что обучение украинских танкистов использованию и ремонту Challenger 2 начнется 30 января.
"Снабдить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружать их для защиты того, что у них уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления российским силам к их изгнанию с украинской земли", — подчеркнул он.
14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.
Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на расстояниях до 8 км.
- Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
- Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams.
- США вместе с танками Abrams поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков.
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