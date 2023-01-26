Британия планирует поставить танки Challenger 2 в Украину в конце марта

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта. Об этом сообщил министр по оборонным закупкам страны Алекс Чок в парламенте, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, в Лондоне надеются поставить танки Украине в конце марта.

Он отметил, что 14 Challenger 2 прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

"Намерение состоит в том, что это будет в конце марта", — сказал Чок в парламенте.

Министр также заявил, что обучение украинских танкистов использованию и ремонту Challenger 2 начнется 30 января.

"Снабдить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружать их для защиты того, что у них уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления российским силам к их изгнанию с украинской земли", — подчеркнул он.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на расстояниях до 8 км.

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Дмитро Гриниченко

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