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Британия планирует поставить танки Challenger 2 в Украину в конце марта

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26.01.2023, 15:22
Британия планирует поставить танки Challenger 2 в Украину в конце марта - Фото
Танки Challenger 2 (Фото: EPA)

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта. Об этом сообщил министр по оборонным закупкам страны Алекс Чок в парламенте, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, в Лондоне надеются поставить танки Украине в конце марта. 

Он отметил, что 14 Challenger 2 прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

"Намерение состоит в том, что это будет в конце марта", — сказал Чок в парламенте.

Министр также заявил, что обучение украинских танкистов использованию и ремонту Challenger 2 начнется 30 января. 

"Снабдить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружать их для защиты того, что у них уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления российским силам к их изгнанию с украинской земли", — подчеркнул он. 

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на расстояниях до 8 км.

Читайте также: 12 стран согласились дать Украине около 100 танков Leopard. Помог жест Британии – ABC News 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война танки военная помощь Challenger 2
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