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12 стран согласились дать Украине около 100 танков Leopard. Помог жест Британии – ABC News

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 18:25
12 стран согласились дать Украине около 100 танков Leopard. Помог жест Британии – ABC News - Фото
Немецкий танк Leopard 2 (фото - EPA)

Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран после одобрения реэкспорта Германией. К этому решению союзников подтолкнуло, в том числе, заявление Великобритании о передаче Украине своих танков Challenger 2. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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Как отмечается, 12 стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст свое согласие.

Эти соглашения, по словам источника, были достигнуты во время встречи на базе Рамштайн 20 января. Среди согласившихся – Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Ранее в этом месяце Великобритания сделала символический жест, пообещав поставить Украине 14 своих танков Challenger 2.

Как сообщается, этот шаг был попыткой правительства Великобритании убедить Берлин передать Украине Leopard 2.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что это помогло, пишет ABC News.

"Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны Великобритании Уоллес пробил эту стену", – сказал чиновник.

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Наталія Медведєва
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танки военная помощь Leopard 2
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