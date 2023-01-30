МИД Польши: Хотим, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет. Для этого нужна победа

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна хочет, чтобы Украина вступила в Европейский Союз в течение нескольких лет. Об этом он сообщил в эфире польского телевидения, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению является реальным.

"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это чрезвычайно важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой", — сказал Яблонский.

Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.

"Украинский народ четко показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО", — заявил дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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