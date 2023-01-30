МИД Польши: Хотим, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет. Для этого нужна победа
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна хочет, чтобы Украина вступила в Европейский Союз в течение нескольких лет. Об этом он сообщил в эфире польского телевидения, цитирует его агентство PAP.
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По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению является реальным.
"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это чрезвычайно важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой", — сказал Яблонский.
Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.
"Украинский народ четко показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО", — заявил дипломат.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил для Запада, что у Украины есть намерение в течение двух следующих лет обеспечить себе членство в Евросоюзе.
- В июле 2022 года вице-премьер по вопросам евроинтеграции Стефанишина говорила, что Украина рассчитывает, что сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.
- Опрос за октябрь 2022 года показывал, что большинство граждан ЕС поддерживали членство Украины и предоставление ей оружия.
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