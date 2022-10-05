Большинство граждан ЕС поддерживает членство Украины и предоставление ей оружия – опрос

Большинство граждан Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС и поставки ей оружия. Таковы результаты соцопроса, проведенного немецким Фондом Bertelsmann в июне, пишет Welt.

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Членство Украины в ЕС поддержали 66% опрошенных европейцев. Однако одобрение в странах ЕС разное: в Польше 84% респондентов высказались "за". В Германии и Франции – по 60%.

Вместе с тем, согласно опросу, поддержка Украины в странах ЕС снижается по мере продолжения войны. В июне более 80% европейцев все еще поддерживали украинских беженцев. Однако по сравнению с мартом количество одобрений упало на 5 процентных пунктов. Во Франции одобрение упало на 8, в Нидерландах — на 7, а в Польше — на 6 процентных пунктов за этот период.

По данным Фонда Bertelsmann, поддержка энергетической независимости ЕС от России также имеет тенденцию к снижению. В июне одобрение этой цели было самым низким в Германии — 69%. Наибольшая поддержка была в Польше (80%) и Италии (76%).

Согласно опросу, поставки оружия из ЕС в Украину поддержали 60% опрошенных граждан ЕС. Одобрение в Польше было особенно высоким. Здесь за поставки высказались 84% опрошенных. В Германии — 61%. В Италии против выступили 58%.

Подавляющее большинство из примерно 80% опрошенных европейцев считают, что Европа должна играть еще более важную роль в международных делах в будущем.

Поддержка вступления Украины в ЕС почти единогласна среди представителей всех макрорегионов и возрастов, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Вадим Ребрина

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