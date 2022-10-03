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Украинцы всех регионов и возрастов поддерживают вступление в Евросоюз – опрос

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 12:14
Украинцы всех регионов и возрастов поддерживают вступление в Евросоюз – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Поддержка вступления Украины в ЕС почти единогласна среди представителей всех макрорегионов и возрастов. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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По результатам опроса, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума.

Против вступления в ЕС проголосовали бы 3%.

7% не участвовали бы в голосовании.

Украинцы всех регионов и возрастов поддерживают вступление в Евросоюз – опрос

"Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов", – отметили социологи.

Украинцы всех регионов и возрастов поддерживают вступление в Евросоюз – опрос

На графике динамики настроений украинцев с 2013 года отражено, что в конце 2013-го поддерживали вступление в Евросоюз 49% граждан Украины и 30% были против.

Украинцы всех регионов и возрастов поддерживают вступление в Евросоюз – опрос

Опрос проводился 1-2 октября 2022 года среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

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Наталія Медведєва
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вступление в ЕС евросоюз опрос
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