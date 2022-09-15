87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС
Абсолютное большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок России ради скорейшего достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
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Социологи получили такие результаты (в скобках – данные на июль):
87% (84%) – ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы независимости.
8% (10%) – для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.
Такие результаты характерны для всей страны. В том числе на востоке, где идут ожесточенные бои, против уступок России выступают 85% граждан (в июле было 77%).
Уступки не поддерживают как украинцы, которые считают себя украиноязычными (90%), так и русскоязычными (85%). Большинство противников – и среди русскоязычных людей, которые считают себя этническими россиянами (57%).
Опрос проводился с 7 по 13 сентября среди 2000 совершеннолетних граждан Украины, кроме жителей временно оккупированных территорий Украины.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%. Как отмечается, невозможность сейчас опросить жителей территорий, временно оккупированных после 24 февраля, существенно не влияет на качество результатов.
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