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87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 12:30
87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС - Фото
Фото: ТГ Кирилла Тимошенко

Абсолютное большинство украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок России ради скорейшего достижения мира. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Социологи получили такие результаты (в скобках – данные на июль):

87% (84%) – ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы независимости.

8% (10%) – для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.

87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС

Такие результаты характерны для всей страны. В том числе на востоке, где идут ожесточенные бои, против уступок России выступают 85% граждан (в июле было 77%).

87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС

Уступки не поддерживают как украинцы, которые считают себя украиноязычными (90%), так и русскоязычными (85%). Большинство противников – и среди русскоязычных людей, которые считают себя этническими россиянами (57%).

87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС

Опрос проводился с 7 по 13 сентября среди 2000 совершеннолетних граждан Украины, кроме жителей временно оккупированных территорий Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%. Как отмечается, невозможность сейчас опросить жителей территорий, временно оккупированных после 24 февраля, существенно не влияет на качество результатов.

Читайте также: Вера в победу в войне – главная объединяющая идея украинцев сегодня: опрос 

Наталія Медведєва
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война опрос кмис уступки
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