Вера в победу в войне – главная объединяющая идея украинцев сегодня: опрос

Более двух третьих украинцев – 72,5% считают победу в войне с Россией главной объединяющей идеей на сегодняшний день. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Еще 48% упоминают веру в лучшее будущее, как объединяющую идею, а 36% – патриотические чувства.

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Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. (77% – верят и 15% – скорее верят). Только 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу.

31% из тех, кто верит в победу, считают, что она будет до конца этого года. 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет.

Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% победой в войне считают уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Около 9% сочтут победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% – восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% – прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

Более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.

86% респондентов полагают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине. 42,5% опрошенных считают также, что та же ответственность лежит и на гражданах России. В то же время около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% – государства-члены НАТО и руководство США соответственно.

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 5 по 12 августа 2022 года на контролируемых правительством Украины территориях, на которых не ведутся боевые действия. Опрошены 2024 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

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Роман Брыль

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