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"Нужно десятикратное превосходство". Зеленский назвал условие победы Украины на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 17:13
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский считает, что победа Украины в войне с Россией должна быть достигнута на поле боя – глава государства также рассказал, что именно он будет считать победой. Об этом он сообщил в интервью Financial Times

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По его словам, возвращение к линии разграничения по состоянию на 24 февраля будет временной победой, после этого Украина будет настаивать на полной деоккупации территорий. 

"Это война за независимость и свободу нашего государства, справедливой победой будет восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал Зеленский. 

Президент заявил, что победа должна быть достигнута на поле боя, но "в первую очередь, должна быть сильная позиция, наша военная сила должна не уступать российской". 

"Для наступления нужно в десять раз больше техники и людей. Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны масштабно продвигаться вперед. Мы понесем больше потерь, а люди являются моим приоритетом", – сказал он.

Одновременно Зеленский отметил, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если будет серьезно стоять вопрос окончания войны. 

Читайте также: Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война переговоры Путин победа украины
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