Зеленский подтвердил, что некоторые страны подталкивают Украину к миру с РФ путем уступок

Президент Владимир Зеленский считает актуальным риск того, что в западной политике тезис о необходимости заключения мира с Россией путем компромиссов со временем станет доминирующим. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Журналист попросил его прокомментировать информацию о мирном плане, который якобы готовят для Украины США, Великобритания и ЕС. Также был поставлен вопрос: не станет ли доминирующим нарративом в западном дискурсе тезис о том, что Украине пора заключать мирное соглашение с Россией, соглашаясь на какие-то компромиссы, включая территориальные.

"Все риски, о которых вы сказали, есть со стороны реакций тех или иных государств", – ответил Зеленский.

"Нарратив такой есть. Никаких переговоров, о которых вы сказали, у меня нет... Конечно, всем хочется нас немножко толкать к какому-то результату, но точно не желаемому нами, потому что нас не спрашивали пока, как мы это видим", – добавил президент.

Он предположил, что у тех, кто продвигает такой тезис, есть свои заинтересованности — "как финансовые, так и политические".

"Усталость нарастает. Люди хотят какого-то результата для себя. А нам с вами нужен результат для нас. Так вот структуры касательно решения вопроса этой войны с позитивным результатом для нас я с ними не обсуждал", – сказал Зеленский.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает "невозможным сценарием для Запада" заставить Украину пойти на территориальные уступки России. На Западе в целом нет консолидированного решения по этому поводу, такие идеи высказывают отдельные группы, сказал он.





Вадим Ребрина

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