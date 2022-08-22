Победа Украины будет не в том, чтобы взять Москву и разбомбить ее – экс-глава МИД Литвы

Победа Украины в захватнической войне России против нее будет не в том, чтобы украинские войска позднее разбомбили Москву, а в изгнании войск страны-оккупанта со своей территории. Такой прогноз сделал бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет Delfi.

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По его словам, "очень сложно предсказать", какой будет победа Украины, ведь "есть много "если".

"Думаю, победа будет не в том, чтобы взять Москву и разбомбить ее. Победа была бы в том, чтобы очистить Украину. Это была бы великая победа, но достаточно болезненная", – сказал он.

Экс-глава литовских МО и МИД считает, что изгнание российских войск из Украины "неизбежно привело бы к политическим изменениям в России", и это привело бы к изменению агрессивного курса Москвы.

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Победа, считает Линкявичюс, "отчасти" будет зависеть от того, не устанет ли Запад поддерживать Украину.

Он также предостерегает, что страна-оккупант пока не ощущает всерьез последствий введенных против нее за вторжение санкций: "Россия пока не чувствует санкций, хоть они и серьезные. Многие эксперты говорят, что, возможно, они должны начать ощущаться в середине следующего года, поэтому, если это затянется до следующего года, экономика начнет рушиться".

Экс-глава МИД признался, что считал, что Россия массированно вторгнется только на Донбасс, а не попытается захватить и подчинить всю Украину.

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Евгений Пилипенко

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