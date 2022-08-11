Глава Словении в гостях у Эрдогана: Если война затянется, может задеть и Западные Балканы
Словенский президент Борут Пахор опасается, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет госагентство Anadolu.
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Пахор заявил, что в Любляне "высоко оценивают усилия уважаемого президента Эрдогана в посредничестве между Украиной и Россией".
По его мнению, сейчас "вместо принуждения к установлению мира" происходит "посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог".
"Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы", – сказал президент Словении.
Он добавил, что на примере войны России против Украины "мы еще раз убедились, насколько важно НАТО".
- В апреле сообщалось, что Словения может передать Украине танки М-84, если получит от Германии БМП Marder и БТР TPz 1 Fuchs.
- В июне стало известно, что Словения передала Украине 35 БМП.
- В конце июля глава МИД Словении "слышала" сценарий, что Украине нужна победа, но надеется на переговоры.
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