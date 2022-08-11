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Глава Словении в гостях у Эрдогана: Если война затянется, может задеть и Западные Балканы

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 11:33
Глава Словении в гостях у Эрдогана: Если война затянется, может задеть и Западные Балканы - Фото
Борут Пахор и Реджеп Эрдоган (фото - пресс-служба президента Турции)

Словенский президент Борут Пахор опасается, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет госагентство Anadolu.

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Пахор заявил, что в Любляне "высоко оценивают усилия уважаемого президента Эрдогана в посредничестве между Украиной и Россией".

По его мнению, сейчас "вместо принуждения к установлению мира" происходит "посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог".

"Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы", – сказал президент Словении.

Он добавил, что на примере войны России против Украины "мы еще раз убедились, насколько важно НАТО".

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Евгений Пилипенко
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Борут Пахор война прогноз Турция словения реджеп тайип эрдоган
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