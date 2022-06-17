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Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты – министр

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 00:22
Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты – министр - Фото
Фото: Википедия

Министр обороны Словении Марьян Шарец в четверг сообщил, что его страна передала Украине 35 боевых машин пехоты. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции после министерской встречи стран НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте общественного вещания Словении RTV.

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Шарец только в начале июня возглавил словенское министерство обороны. По его словам, военная помощь Украине со стороны Словении состояла из автоматов Калашникова, касок, бронежилетов и другого снаряжения, а также 35 БМП.

Он не уточнил, какие именно машины передала Словения, но речь может идти о M-80A. Это югославский аналог БМП-1 с 20-мм пушкой и пусковой установкой ПТУР на башне, у Словении было несколько десятков таких БМП в своем резерве.

Шарец рассказал, что поставки оружия идут до сих пор, но в целом Словения уже исчерпала свой арсенал.

По словам министра, в будущем он может предложить Украине помощь в разминировании территории и инструктаж или обучение украинских сил на территории Словении.

Андрей Водяный
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