Блащак: Войска РФ должны быть разгромлены и изгнаны из Украины, помочь – наша обязанность

Российские оккупационные войска на территории Украины нужно разгромить, и помочь Украине сделать это – "историческая обязанность" Польши. Об этом заявил в интервью Niedzielа глава Минобороны страны-союзницы Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что украинский народ "всеми силами борется за свою свободу, Польшу и Европу, а также за общие ценности и будущее без российского сапога".

"Мы должны им помочь: в военном, политическом, дипломатическом и социальном плане. <...> Это наша историческая обязанность (Блащак говорит о передаче вооружений. — Прим. ред.)", – сказал польский министр обороны.

Он сообщил, что Польша помогла Украине с начала тотального вторжения России уже на сумму свыше $1,7 млрд – "и мы считаем, что это в интересах Польши".

Читайте также: Советник Дуды: США, похоже, полны решимости добиться нужных Украине военных решений

"Российские войска должны быть разгромлены и изгнаны с украинских земель. Мы не ведем переговоров с такими как Путин, мы не релятивизируем скотство, мы не должны допустить, чтобы эта война стала привычной в нашем сознании", – отметил глава Минобороны союзников.

На вопрос, не передала ли Польша Украине "слишком много" оружия и тем самым ослабила свою армию, Блащак заверил, что "мы не сделали ничего, что могло бы снизить нашу обороноспособность и нарушить гарантии безопасности" в НАТО.

Чтобы компенсировать переданные ВСУ сотни танков советского образца, Минобороны Польши заказало 116 б/у танков Abrams вдобавок к 250 таких новых машин в последней версии. Также Польша ждет от Германии новейшие Leopard-2 (и критикует ФРГ). Планируются контракты на корейские танки К2, гаубицы К9 и самолеты FA-50.

Читайте также: Польша: ЕС нужна реформа, потому что сейчас Германия и Франция "главные" среди равных

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.