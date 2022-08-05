UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Советник Дуды: США, похоже, полны решимости добиться нужных Украине военных решений

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 08:20
Советник Дуды: США, похоже, полны решимости добиться нужных Украине военных решений - Фото
Джейк Салливан и Павел Солох (фото — BBN)

Администрация США, "похоже, полна решимости добиться военных решений, выгодных для Украины", в том числе, возможно, и по части дальнобойного вооружения. Об этом, ссылаясь на слова главы Бюро нацбезопасности Польши Павела Солоха после переговоров с представителями администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне, пишет PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его мнению, война России против Украины вступает в ключевую фазу, и поэтому "нужны быстрые решения по поставкам оружия Киеву".

"Мы подошли к моменту, когда следующие месяц или два могут оказаться решающими. И в связи с этим необходимо принимать быстрые решения", – отметил польский чиновник.

"Сенаторы заявили о своей полной готовности дальнейшей поддержки Украины и Польши", – сказал Солох. Помимо законодателей США, он встречался также с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Читайте также: Благодарность за помощь. Поляки получили особые гарантии в Украине

На вопрос PAP, могут ли США изменить свою позицию по ракетам для ВСУ с дальностью поражения до 300 км, советник польского президента Анджея Дуды ответил: "Действительно, такова была позиция президента Байдена (что поставки ATACMS якобы могут повысить риск начала третьей мировой войны. — Прим. ред.). Конечно, мы говорили о том, какая военная помощь, в том числе дальнобойная, может быть оказана".

"Я лишь отмечу определенную эволюцию политики США в этом отношении с 24 февраля", – ушел Солох от прямого ответа на заданный вопрос. Он добавил, что в Вашингтоне, "похоже", всерьез настроены добиваться таких решений, в том числе и военных, которые были бы выгодны Украине.

Глава БНБ заявил, что в контексте предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США Польша добивается, чтобы теме поддержки Украины по-прежнему уделялось много внимания со стороны американских чиновников и политиков, несмотря на другие проблемы, в том числе внутренние.

Читайте также: Более полтысячи польских компаний хотят восстановить Украину, план предложат Зеленскому

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша поддержка вооружение военная помощь союзники Павел Солох джо байден HIMARS Джейк Салливан ATACMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 