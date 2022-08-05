Советник Дуды: США, похоже, полны решимости добиться нужных Украине военных решений

Администрация США, "похоже, полна решимости добиться военных решений, выгодных для Украины", в том числе, возможно, и по части дальнобойного вооружения. Об этом, ссылаясь на слова главы Бюро нацбезопасности Польши Павела Солоха после переговоров с представителями администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне, пишет PAP.

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По его мнению, война России против Украины вступает в ключевую фазу, и поэтому "нужны быстрые решения по поставкам оружия Киеву".

"Мы подошли к моменту, когда следующие месяц или два могут оказаться решающими. И в связи с этим необходимо принимать быстрые решения", – отметил польский чиновник.

"Сенаторы заявили о своей полной готовности дальнейшей поддержки Украины и Польши", – сказал Солох. Помимо законодателей США, он встречался также с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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На вопрос PAP, могут ли США изменить свою позицию по ракетам для ВСУ с дальностью поражения до 300 км, советник польского президента Анджея Дуды ответил: "Действительно, такова была позиция президента Байдена (что поставки ATACMS якобы могут повысить риск начала третьей мировой войны. — Прим. ред.). Конечно, мы говорили о том, какая военная помощь, в том числе дальнобойная, может быть оказана".

"Я лишь отмечу определенную эволюцию политики США в этом отношении с 24 февраля", – ушел Солох от прямого ответа на заданный вопрос. Он добавил, что в Вашингтоне, "похоже", всерьез настроены добиваться таких решений, в том числе и военных, которые были бы выгодны Украине.

Глава БНБ заявил, что в контексте предстоящих в ноябре выборов в Конгресс США Польша добивается, чтобы теме поддержки Украины по-прежнему уделялось много внимания со стороны американских чиновников и политиков, несмотря на другие проблемы, в том числе внутренние.

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Евгений Пилипенко

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