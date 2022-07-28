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Благодарность за помощь. Поляки получили особые гарантии в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 16:03
Благодарность за помощь. Поляки получили особые гарантии в Украине - Фото
Украинско-польская граница (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

28 июля Верховная Рада проголосовала за особые гарантии для граждан Польши, которые законно находятся в Украине. За законопроект №7550 отдали голоса 283 народных депутата, сообщил парламентарий от фракции Голос Ярослав Железняк.

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Теперь поляки, одними из первых пришедшие на помощь Украине, на которую пошла полномасштабной войной Россия, смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и украинцы.

Сюда входит:

→ право на трудоустройство без спецразрешения на использование труда иностранцев;
→ госрегистрация как налогоплательщика и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
→ ведение хозяйственной деятельности;
→ получение образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

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Как голосовали по фракциям:

Слуга народа – 197
Европейская солидарность – 19
Батькивщина – 6
Платформа за жизнь и мир (пророссийская экс-ОПЗЖ) – 12
За будущее – 7
Голос – 8
Доверие – 14
Восстановление Украины – 9
Внефракционные – 11

Закон принят в ответ на польский закон о помощи гражданам Украины в связи с войной на ее территории.

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Евгений Пилипенко
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