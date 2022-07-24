Поляки надонатили $5 млн на Bayraktar для Украины
В Польше собрали около $5 млн, или 22,5 млн злотых, на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский, по инициативе которого начали собирать на беспилотник.
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С начала сбора с 28 июня на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl поступило около 873 000 донатов на приобретение польского Bayraktar для ВСУ.
"22 500 000 злотых! Сделано в Польше", – написал журналист в Facebook.
Сбор средств начался с призыва Сераковского на краудфандинговой платформе к полякам собрать на Bayraktar для ВСУ по примеру Литвы:
"Литовцы собрали мгновенно... Теперь наша очередь. Помните Бучу, Ирпень, Мариуполь? Примите участие в этой борьбе. Давайте приобретем польский "байрактар". Нужна большая сумма, но сбор средств проходит отлично. Если мы соберем меньше, все перечислим для ВСУ через Нацбанк Украины. Так же поступим с разницей средств, если соберем больше", – писал он.
- 27 июня Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкий производитель отдал их бесплатно.
- В Польше по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского также "краудфандят" на Bayraktar для ВСУ.
- 7 июля Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, отправили в Украину. Его провожали тысячи литовцев.
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