Байрактар от Литвы скоро будет в Украине – глава минобороны

Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, уже "очень скоро" будет в Украине. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Последние часы Байрактара "Vanagas" в Литве. Очень скоро его доставят в Украину!" – написал Анушаускас.

"Народный Байрактар" для Украины в Литве назвали Vanagas – "Ястреб".

Из собранных литовцами денег на 1,5 млн евро закупили боеприпасы (сам дрон подарила компания-производитель), еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины.

В Польше также "краудфандят на Bayraktar для ВСУ" по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского.

Сергей Бережной

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