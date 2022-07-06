Байрактар от Литвы скоро будет в Украине – глава минобороны
06.07.2022, 17:18
“Vanagas” ("Ястреб") - Байрактар для Украины от Литвы (Фото - Twitter Arvydas Anušauskas)
Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, уже "очень скоро" будет в Украине. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
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"Последние часы Байрактара "Vanagas" в Литве. Очень скоро его доставят в Украину!" – написал Анушаускас.
"Народный Байрактар" для Украины в Литве назвали Vanagas – "Ястреб".
Из собранных литовцами денег на 1,5 млн евро закупили боеприпасы (сам дрон подарила компания-производитель), еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины.
В Польше также "краудфандят на Bayraktar для ВСУ" по инициативе местного журналиста Славомира Сераковского.
- На приобретение БПЛА собирали средства и в Украине. В итоге производитель бесплатно отправит Украине три дрона Bayraktar.
- В конце июня в Минобороны сообщили, что Украина законтрактовала почти все мощности производителя "Байрактаров".
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