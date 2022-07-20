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Польша упростила для украинцев процедуру получения карты поляка

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 18:32
Польша упростила для украинцев процедуру получения карты поляка - Фото
Фото: EPA

С 29 июля документы на получение или продление срока действия карты поляка можно подать на территории Польши. Раньше украинцы должны были обращаться в польское консульство в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Документы на карту можно будет подать в любом воеводском управлении, в соответствии с местом пребывания в Польше, уточняет польское Министерство иностранных дел.

Заявление могут подать как те, кто уже имел карту поляка, так и те, кто подает заявку впервые.

Вадим Ребрина
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