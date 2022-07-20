Польша упростила для украинцев процедуру получения карты поляка

С 29 июля документы на получение или продление срока действия карты поляка можно подать на территории Польши. Раньше украинцы должны были обращаться в польское консульство в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Документы на карту можно будет подать в любом воеводском управлении, в соответствии с местом пребывания в Польше, уточняет польское Министерство иностранных дел.

Заявление могут подать как те, кто уже имел карту поляка, так и те, кто подает заявку впервые.

16 июля Кабмин сообщил, что украинцы, нашедшие убежище в Польше, получили доступ к бесплатной медицинской помощи наравне с ее гражданами.

Вадим Ребрина

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